DASH村 〜福島で26年目の米作り！視聴者にも新男米を！プロジェクト〜福島26年目の米作りで夢の企画が進行中！視聴者にも新男米を食べてほしい！鍵を握る城島の壮大な計画とは…材料もデザインも自由度が高いトレーラーハウスをイチから！？さらに、うまい米を目指して長年苦楽を共にした戦友と再会！福島で唯一の“ある物"を育てる農家さんのもとへ！慎太郎VS藤原の田んぼ作りは佳境！二人の専用の田んぼどうなる？DASH堆肥クイズ