女優小芝風花（29）が10日、都内で行われた第34回橋田賞授賞式に登壇した。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の花魁（おいらん）役や、TBS系「19番目のカルテ」、プライムビデオ「私の夫と結婚して」などに出演。「役ごとに異なる魅力を鮮やかに表現し、若手実力派としての存在感を一層際立たせた」と評価された。「べらぼう」について、「私の中ですごく課題で、乗り越えなければいけない試練がたくさんあった」と振り