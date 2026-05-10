◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人の湯浅大内野手が勝ち越し適時打を放った。「９番・二塁」で出場。３―３の７回２死二塁で３番手右腕・坂井の１４４キロ直球を中前にはじき返した。守備がもたつく間に快足を飛ばして三塁に到達した。この日は５回先頭でも右前安打をマークしており、マルチ安打となった。初回にも強風の中、難易度の高いフライを２つ捕球。６回の守備でも二遊間のゴロを捕って二塁に