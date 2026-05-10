英ロンドンで開催されている卓球の世界選手‌権団体戦は10日に男女の決勝が行われる。中国男子は9日の準決勝でフランスと対戦し3-1で勝利した。試合後のインタビューで、王楚欽（ワン・チューチン）は、日本との決勝について「間違いなく厳しい試合になると思うが、最後の試合なので必ず勝つという信念を持って戦う」とコメントした。林詩棟林詩棟（リン・シードン）は「世界選手‌権の決勝は自分にとって初めて。どのオ