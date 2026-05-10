千葉市の交差点でトラックなど3台が絡む事故がありました。トラックが横転し道路をふさぎました。【画像】横転し道をふさぐトラック（現場の様子）午前9時すぎ、千葉市中央区で「トラックがぶつかり横転した」などと119番通報がありました。警察などによりますと、トラック、軽自動車、ワンボックスカーの3台が絡んだ事故で、トラックが横転し、道路をふさぎました。この事故で軽自動車に乗っていた1人が病院に搬送されま