タレント大沢あかね（40）が9日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。大沢は「Thank you」とつづり、近影を公開した。大沢は白いオフショルダーの衣装姿。肩とデコルテを露出させ、抜群の美肌を輝かせている。この姿にフォロワーからは「最高に美人」「セクシーさにギブアップ」「肌綺麗すぎてドキドキ興奮キュンキュンキュンだよ」「どこまで綺麗になるの」とコメントが寄せられている。