きょう5月10日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、宮澤エマが登場！“総理の孫”から“実力派俳優”へ。俳優仲間の前で見せる意外な素顔や、俳優人生を変えた演出家たちとの縁を告白。そして初共演となる両親が明かした、エリート一家から芸能の道に進んだ娘への愛のつまったメッセージに涙を見せる理由とは。◆“芸能界の姉”小池栄子が知る「凄さ」と「弱点」“総理の孫”という肩書きでバラエ