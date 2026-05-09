5月5日、富士宮市内の養豚場で感染が確認された豚熱への対応について県は9日、農場内すべての豚の殺処分を終えたと発表しました。10日までに清掃・消毒作業を終える予定です。これは、5月4日富士宮市の養豚場で子豚が死んでいるのが見つかり5日、県と国による調査で「豚熱」に感染していることが確認されたものです。県は、5日夜からこの養豚場で県の職員などあわせて840人で豚の殺処分を行っていました。そして9日、豚熱が発生し