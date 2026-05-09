60歳を迎え、老後を見据えたとき、多くの方が抱えるのが住居費への不安でしょう。そんな中、家賃を大きく抑えられる選択肢として都営住宅を含む公営住宅が挙げられます。では、実際に都営住宅に入居できた場合、毎月の負担はどの程度軽くなるのでしょうか。 今回は、都営住宅の制度の仕組みとともに詳しく見ていきます。 家賃1万円台も！ 高齢単身者の都営住宅使用料の目安 現在、民間の賃貸住宅で家賃月8万円を