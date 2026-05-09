政治ジャーナリストの青山和弘氏が９日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では、自民党内で高市早苗首相の政策実現を支えるための議員グループ「国力研究会（略称ＪｉＢジャンパンイズバック）」が立ち上げられることを取り上げた。発起人には麻生太郎副総裁、小林鷹之政調会長、小泉進次郎防衛大臣、茂木敏充外務大臣などが名を連ねていてる。２年前の裏金問題をきっかけに麻生派以外の