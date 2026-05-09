【ミラノ共同】金子恭之国土交通相は8日、訪問先のイタリア北部ミラノでサルビーニ副首相兼インフラ・運輸相と会談した。インフラ・運輸省によると、イタリア本土と南部シチリア島をつなぐ世界最長のつり橋「メッシナ海峡大橋」の建設計画を巡って意見交換し、日本企業の技術活用などを通じた連携強化を確認した。メッシナ海峡大橋は、つり橋の規模を示す主塔間の長さが約3300メートルで、鉄道・道路併用橋とする計画。会談で