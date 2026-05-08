第31回（10日／GI、東京芝1600m）には、重賞2勝のダイヤモンドノット、朝日杯FS勝ち馬のカヴァレリッツォ、D.レーンを背にGIに臨むロデオドライブなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「レザベーション」を取り上げる。 ■レザベーション ここにきて一気に軌道へ乗ってきた印象の同馬。昨年秋のデビュー時には異常歩様で競走中止と