8日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝156円70銭前後と、午後5時時点に比べ13銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円34銭前後と17銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース