トヨタ自動車が8日、昨年度の決算を発表しました。売上高が日本企業として初めて50兆円を超えました。トヨタ自動車が発表した、今年3月期の連結決算は、売上高が前の年より5.5％増え50兆6849億円と、国内企業として初めて50兆円を超え、5年連続で過去最高を更新しました。ハイブリッド車を中心に国内外で販売が好調で、販売台数もグループ全体で1128万台と過去最高を更新しています。トヨタ自動車の近健太社長：「これ