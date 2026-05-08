俳優の田中彗（すばる）が8日までに自身のSNSを更新。家族でディズニーツアーを楽しむ動画を公開した。田中は1日、インスタグラムで「家族みんなでVIPツアーディズニーいってきたー」と報告し、兄の元KAT−TUN田中聖らと腕を組んで楽しむ写真をアップ。その後、TikTokなどで動画の一部を公開し、「田中家ディズニーツアーvol1ママとパパ初のディズニーシー編集田中聖」との説明を添えていた。今回、その第2弾動画を公開。聖も「編