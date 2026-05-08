【トルコ】 鉱工業生産指数（3月）16:00 予想N/A前回2.6%（前月比) 予想N/A前回2.2%（前年比) 【米国】 雇用統計（4月）21:30 予想6.0万人前回17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0.2%（平均時給・前月比) 予想3.8%前回3.5%（平均時給・前年比) ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）23:00 予想49.2前回49.