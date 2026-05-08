去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生の女子生徒（当時１４歳）を車ではねて重体にさせたとして、過失運転傷害の罪に問われた酒田市の無職の男（６３）の実刑判決がきょう確定しました。（サムネイルは事故現場） 先月２１日、一審で実刑判決を受けた男の控訴審判決公判が開かれ、仙台高等裁判所秋田支部は男の訴えを棄却し、一審の判決を支持。 弁護側は最高裁への上告について「被告人と話し合い検討する