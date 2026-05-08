日本野球機構（ＮＰＢ）が、危険なスイングに対して罰則を導入する方針であることが８日、明らかになった。１１日のＮＰＢと１２球団による実行委員会で議題として取り上げ、細部を検討、確認した上で成文化し今季から運用となる見通し。

４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦で、打席のヤクルト・オスナ選手がスイングした後に手から離れたバットが、球審を務めていた川上拓斗審判員（３０）の左側頭部を直撃した事案を受け、危険防止への対応策が講じられた。

打者がバットを投げ出す危険スイングに対して、段階に応じて「警告」、「退場」「即退場」の罰則を設ける方向。文言などについては最終調整を行い、承認されればＮＰＢの内規としてシーズン中から運用する。

関係者によると、罰則はあくまで危険スイングという事象に対してのもので、選手の故意性を問うものではないという。

川上審判が救急搬送されたことを受けてＮＰＢは「本件を極めて重大な事案として受け止めており、早急に審判員の安全確保に関する対策について、関係各所と連携しながら、頭部の保護を含めた防護措置の在り方について検討を進める」と表明。コミッショナーからは審判員にヘルメットの着用が要請されていた。

救急搬送された川上審判は４月３０日に集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったが、意識は回復していないことが公表されている。