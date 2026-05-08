【ロンドン共同】英国の統一地方選の投票が7日、締め切られた。一部の地域では即日開票され、大勢判明は8日夕（日本時間9日未明）の見通し。国政与党労働党が大幅に議席を減らし、右派ポピュリスト政党「リフォームUK」や左派「緑の党」といった新興・少数政党が勢力を拡大するとの予想が出ている。労働党が大敗すればスターマー首相への辞任圧力が強まるのは確実だ。2024年7月の国政総選挙以来、最大規模の選挙。首都ロンド