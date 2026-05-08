NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝94.81（-0.27-0.28%） 米国の提案に基づいてイランとの協議が始まる可能性があることが相場を引き続き圧迫した。ただ、イラン公益評議会のモフセン・レザーイー氏は米国のホルムズ海峡を巡る提案を非現実的と拒絶した。また、イランのペゼシュキアン大統領はホルムズ海峡再開の協議の前提条件として米国による海上封鎖の解除を要求したほか、最高指導者のモジタバ・