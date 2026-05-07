人生100年時代を見据えた資産形成が浸透する中、市場の関心は「いかに貯めるか」から「いかに賢く使うか」という出口戦略へとシフトしている。【こちらも】PBR1倍超え時代の新バリュー投資、質で選ぶ日本株の基準2024年の新NISA制度開始から2年余りが経過し、積み上げられた個人資産の運用益が可視化される一方で、本格的な取り崩し局面を迎える層が増加。現在、注目を集めているのが「4％ルール」を起点とした資産取り崩しの