草〓剛（51）が7日、第1子誕生を報告した。所属事務所CULENの公式サイトで発表された。「ご報告」と題し、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した。草〓は20年12月に一般女性との結婚を発表していた。