【その他の画像・動画等を元記事で観る】 全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBY誕生の裏側に迫る、ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』。#2の放送にあたり、5月6日の放送当日にファンクラブ会員「TOMO」限定の先行上映会を都内で実施。約200名のファンが集まった。 ■「こんな距離感で会えることはこれまでになかったので緊張と楽しみが混ざっています」（VIBY） 『VIBY 1329 The night before debut