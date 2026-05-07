ゴールドオンライン新書『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』から一部を抜粋してご紹介します。法人設立のベストタイミングと注意点集客や収入の安定しない段階においては、ひとまず個人事業主として届出をして、事業が軌道に乗ってきたタイミングで法人化に踏み出すという人も少なくありません。会社設立をする「ベストタイミング」の目安には、以下の5つのタイミングと、法人化するうえでのメリ