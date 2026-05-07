モデルの長谷川理恵（52）が7日、自身のインスタグラムを更新し、母の職業を明かした。「皆さまにお知らせ」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告した。そのうえで「ご存知の方も多いかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」と母の職業を告白。「80歳になった母（全くみえない！）の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しま