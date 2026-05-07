モデルの長谷川理恵（52）が7日、自身のインスタグラムを更新し、母の職業を明かした。

「皆さまにお知らせ」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告した。

そのうえで「ご存知の方も多いかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」と母の職業を告白。「80歳になった母（全くみえない！）の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」と記した。

「幼少期にいたベルギー、英国で母は家庭料理を学んできました。私はそんな母の背中を見てきて自分とは別の世界と思っていたけれど、50を過ぎてやはりこの母の数々のレシピは娘の私が引き継ぐしかないと強く思いました」と思いを吐露。「そして記念すべき第一回目のキックオフは母の生まれ育った長崎の郷土料理で皿うどん！！一ヶ月前に作り方を教わり今回は全工程を一人でやることに。正直びびりました笑が 魂込めて取り組んだら私にも出来ました」とつづり、料理をする動画や皿うどんの写真を公開した。

「幼い頃から母の味を食べてきたのでそれが最終味の決め手の武器に！母からは安心してバトンタッチ出来ると言ってもらえて感無量」としみじみ。「母の味を知っている兄や夫にも食べてもらいお母さんと同じって！」と喜んだ。

「長くなりましたが今後の活動予定をお知らせさせていただきます！」とも。「40年料理教室を続けてきた母と一緒に、鎌倉で二人の料理サロンを開催します。あくまでも家庭料理。身体に優しくてほっとする味、そして綺麗になっちゃうかも！なレシピをご縁のある方々にお届け出来ればなと思っています。6月からスタートします」とした。

長谷川は2012年6月3日にカフェを全国展開している実業家の楠本修二郎氏と結婚したことを発表。同年10月29日に第1子男児を出産した。