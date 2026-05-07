日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）のケンタッキーフライドチキンが、人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」1ピースが半額になるキャンペーンを、5月7日から期間限定で実施します。【えっ？】「カーネルクリスピー」が半額？いくら？いつまで？詳細を画像で！「カーネルクリスピー」は、さっぱりとした味わいの鶏胸肉を、ニンニクとしょうゆをベースに味付けし、外はサクッと香ばしく、中はジューシー