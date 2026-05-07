米Anthropicは5月6日（米国時間）、SpaceXとの新たな計算資源（コンピュート）に関するパートナーシップ締結を発表するとともに、AIコーディング支援ツール「Claude Code」とClaude APIの利用制限を緩和したことも明らかにした。Claude Codeでは、有料プラン向けの5時間あたりの利用上限を2倍に引き上げるほか、一部プランでピーク時間帯における利用枠の引き下げ措置を撤廃する。6日に実施された利用制限の改定は次の3点である。