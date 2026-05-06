俳優の永尾柚乃とガンバレルーヤが６日、都内で行われた映画「ひつじ探偵団」（８日公開）の公開直前イベントに出席した。会場には本物の羊も参加し、３人と５匹でイベントが行われた。この日、永尾は映画にちなみ全身“羊”ファッションで登場、「もふもふした感じがとても大好き」と笑顔を見せた。ガンバレルーヤの２人も頭に“羊耳”を身につけ、よしこは「どこから見ても羊に見えますよね」と笑わせた。今回が初共演だとい