Shop.1【入谷】浅草おでん 大多福東京メトロ入谷駅から徒歩10分ほどのところにあるのは、大正4年（1915）創業の老舗のおでん屋「浅草おでん 大多福（あさくさおでん おたふく）」。初代店主が大阪出身だったこともあり、あっさりとした関西風と醤油味の関東風の間の味で、飲んでおいしいだしが自慢です。店内は情緒たっぷりのレトロな雰囲気を残しつつ、和モダンな要素も。定番の具材はもちろん、季節もののおでんのほか、刺身やつ