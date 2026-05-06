八代市立博物館 未来の森ミュージアムが、照明や空調設備等の改修工事を終え、5月1日にリニューアルオープンしました。八代市立博物館 未来の森ミュージアムは、設備の老朽化のため2024年7月から休館していましたが、このほど、照明設備や、歴史史料の保存展示のため温度や湿度を管理する新たな空調設備などの改修工事を終え、リニューアルオープンしました。リニューアルを記念して開