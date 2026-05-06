米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが５日（日本時間６日）に放送され、新日本プロレスを１月末に退団しＷＷＥへ移籍したＥＶＩＬの新たなリングネームが明らかになった。先週４月２８日に米国内で放送されたＮＸＴに初登場。リングでマイクアピールしていたＮＸＴ王者のトニー・ディアンジェロに、「戦」の漢字が記されたＴシャツを手渡し無言のままリングを下りた。この日はプロモ動画が公開され、英語字幕付きの日本語でＮ