ガールズグループI．O．I（アイオーアイ）のミュージックビデオ（MV）ティーザー映像で同性キスシーンが公開されて話題となっている。6日午前、再結成で話題を集めたI．O．Iの『Suddenly』MVティーザーが初公開された。公開されたティーザーには、相反する色のドレスを着たキム・ドヨンとチョン・ソミが登場する。一人で腕組みをしたまま壁にもたれかかっていたキム・ドヨンに直進したチョン・ソミは、突然彼女に短いキスをする。