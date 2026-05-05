田植えのシーズンを迎えた阿蘇市では5日早朝、水が張られた田んぼの水面に阿蘇五岳が映る「逆さ涅槃像」が見られました。5日朝6時頃の阿蘇市小野田です。田んぼの水面を朝日が美しく照らしています。この時期にしか見られない阿蘇の風物詩が…。鏡のように田んぼに映し出された阿蘇五岳。お釈迦様が横たわった姿に見えることから、「逆さ涅槃像」と呼ばれています。 きょうは二十四節気の「立夏」ですが、阿蘇の最低気