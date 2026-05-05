第1子の妊娠を発表し、産休入りした東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が5日、インスタグラムを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんを追悼した。ストーリーズを更新。月夜の写真にジョージさんへの追悼文を載せた。「ジョージさん。まだ現実を受け止めきれないし、受け止めたくありません。『ごめんごめ