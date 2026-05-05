俳優の柴俊夫（79）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演し、大学院に通っていることを明かした。「半世紀近く」に渡って子供たちのためのボランティア活動を続けているが、「実地でいろいろ子供たちに接しているが、学術的にとかデータ的にどうしたらこの世の中をもう少し…福祉活動に寄り添えるのかなと。ソーシャルデザインを」と考えて大学院での研究を決意。「立教大学の名誉教授の中村