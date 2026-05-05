マツコ・デラックスが4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして出演。嫌いなシチュエーションを明かした。番組は「飛び入り参加」の話題で盛り上がった。投資家の若林史江氏が「飛び入り参加」するのが苦手と明かすと、マツコは「自分が参加するだけじゃなくて、飛び込みで参加してこられるのは？」と質問。若林氏が「別に他人は大丈夫」と返答すると、マツコは「私、そっちの方が苦手。知らね