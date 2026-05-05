ANAがマイレージ上級会員の扱いを見直す策を発表し、改悪か改良か意見が分かれている。背景には、空港ラウンジの混雑が慢性化し不満が噴出していることが挙げられる。実はJALも似たような動きを見せている。航空会社の次の狙いとは何か――。（航空ジャーナリスト北島幸司）ANAが改悪？改良？マイル修行の常識が変わるANAがマイレージ上級会員の扱いを見直す策を発表し、利用者に衝撃を与えている。2028年4月から、ANAスーパー