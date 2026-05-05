ANAがマイレージ上級会員の扱いを見直す策を発表し、改悪か改良か意見が分かれている。背景には、空港ラウンジの混雑が慢性化し不満が噴出していることが挙げられる。実はJALも似たような動きを見せている。航空会社の次の狙いとは何か――。（航空ジャーナリスト 北島幸司）

ANAが改悪？改良？

マイル修行の常識が変わる

ANAがマイレージ上級会員の扱いを見直す策を発表し、利用者に衝撃を与えている。2028年4月から、ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）の保持者を、年間300万円以上の決済がある「SFC PLUS」と、それ未満の「SFC LITE」に二分するとした。決済額が基準を満たさない場合、ラウンジ利用や航空連合「スターアライアンス」のゴールド特典が制限されることになる。

航空会社の上級会員といえば、一般的には“ステータス”であり特別な意味を持つ。一方で今回のANA制度変更からは、単に飛行機にたくさん乗る人だけでなく、自社の経済圏を日常的に利用する優良顧客を囲い込みたいという強い意図が感じられる。

そもそもSFCは、誰でも持てるカードではない。ANAマイレージクラブ会員総数4400万人の1％未満と推定される上位会員の「ダイヤモンド」または「プラチナ」サービスメンバーのみが申し込める、クレジットカード機能付・年会費有料のカードである。一度は年間で膨大な搭乗実績を積み上げ、上位ステータスを獲得したごく少数の人だけが手にする「上級会員の証」だ。

ところで、いわゆる「マイル修行」という言葉がある。短期集中的に飛行機に搭乗し、搭乗回数や獲得ポイントを積み上げることで上級会員資格を取得するスタイルを指す。しかし、今回のANAの制度変更は、搭乗回数や距離だけでなく、クレジットカードの年間決済額という新たなハードルを設けた。SFCは年会費さえ払えば維持できる特典なので、その条件だけでクリアしてきた利用者にとっては、今回は“改悪”の制度となる。

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