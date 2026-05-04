背中を丸めるように身をかがめ、階段を下りる男。トラック運転手の堀池一成容疑者（58）。茨城・ひたちなか市でひき逃げをした疑いが持たれています。「人が倒れている」と通報が寄せられたのは、2日午前4時ごろのこと。橋のたもとで倒れていたのは30代の男性。その後、死亡が確認されています。警察によりますと、当時男性は車道を歩いていたということです。堀池一成容疑者：人だとは思わなかった。男性の体には複数のタイヤの跡