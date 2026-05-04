今日4日(月・祝)は、沖縄地方で梅雨入りとなりましたが、梅雨入り早々に警報級の大雨に警戒が必要です。ゴールデンウィーク終盤の5日(火・祝)〜6日(水・祝)は、宮古島や石垣島など先島諸島を中心に、1時間に50ミリ以上の滝のような非常に激しい雨のおそれがあり、那覇など本島地方でもバケツをひっくり返したような激しい雨の降る所があるでしょう。レジャーで訪れている方も多いと思います。最新の気象情報、交通情報をこまめに確