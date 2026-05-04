連休明け４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３１９．３５ポイント（１．２４％）高の２６０９５．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９２．５６ポイント（１．０７％）高の８７７４．３９ポイントと反発した。売買代金は１７６９億７９１０万香港ドル（約３兆５４４８億円）となっている（４月３０日は２９１５億５２７０万香港ドル）。投資家のリス