「年1回しか乗らない」 低頻度ゆえのコストと手間近年、高速道路の料金所ではETC専用化が段階的に進み、多くのドライバーにとってETCは必須の装備となっています。しかし、その一方で「ETCカードを持つべきか」と今なお迷い続けている人々も少なくありません。普及が進む中で、あえて現金払いを選ぶ人たちにはどのような理由があるのか、ネット上の声をまとめてみました。【画像】「えっ…！」これが、ETC導入をためらう人が感じ