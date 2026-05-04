野呂佳代が、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)で挑むスナックママ役への思いを語った。今作で10クール連続のドラマ出演となる野呂だが、黒木華のバディ役という大役に「緊張に負けそうな日が何度もあった」と告白。そんな野呂を支えたのは、主演・黒木の存在だったという。野呂佳代同作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけにすべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉(黒木)が、政治素人