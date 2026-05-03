音楽を通して世界平和などを祈るミニコンサートが富山市で開かれました。会場に響く、自由で伸びやかな音色。このコンサートは、富山市在住の現代美術家トムスマさんが開いたもので、6年前にコロナ禍で訪問していたラトビアから出られなくなった際の感情や気づきなどを「音楽」で表現しています。ラトビアは、歌を通して民族の絆を保ち、ソ連から独立した歴史があり、トムスマさんは現地で出会ったラトビア人の音楽家