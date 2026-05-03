タレントの川崎希が2日に自身のアメブロを更新。コーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』と映画『プラダを着た悪魔2』がコラボしたタンブラーを購入したことを報告した。この日、川崎は「スタバのNEWタンブラー」と切り出し、購入したタンブラーの写真を公開。「プラダを着た悪魔とのコラボのやつで、めちゃくちゃ可愛くない？？」と述べ「チャームまでついてて」とそのデザインを絶賛した。続けて、このタンブラーは「日本