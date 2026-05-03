プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。井上は中谷について「中谷選手の技術、気迫、そういうものも感じながら戦っていたし、向こうもそういう気持ちだったと思う。お互いが打っても当たらないというのをお互いが楽しんでいた。それで自然と笑顔が出た」と改めて称賛。