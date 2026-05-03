【永田町番外地】#75

小泉進次郎防衛相またやらかし！ 今度は自衛官を「軍人」とX投稿、会見で釈明も間違い認めず大炎上

高市内閣は発足から半年が過ぎてなおも高支持率をキープするが、永田町では意外にも“黒字倒産”の危機が囁かれている。

先の衆院選で3分の2の議席を得た高市自民党。これを売り上げ好調の企業にたとえ、それでも売掛金や過剰在庫、借入金返済などによる資金ショート、つまりは選挙公約の実現先送りや閣僚の不祥事で不良債権を抱え込み、信用不安の拡大で高市内閣が自滅する事態を比喩したものだ。倒産企業の実に半数が黒字倒産だという。政界でも起こり得る話かもしれない。

だとすれば、先に自衛官ソプラノ歌手の不祥事への対応で無知無能をさらしたばかりの小泉進次郎防衛相もその不良債権化した閣僚のひとりだが、それがまたやらかしてしまった。

■大地震発生直後、高級焼肉店で2万円の懐石料理を堪能

今度は焼き肉だ。4月20日夕、三陸沖を襲ったマグニチュード7.7の大地震の発生直後、国民有権者の生命財産を守るべき防衛省トップの立場をわきまえずになんと、港区の高級焼き肉店でお1人さま2万円の懐石料理を堪能していたという。発売中の週刊文春のスクープである。

「会食を中止するよう制服組が小泉大臣に進言したが、完無視したうえ、文春の取材にも政務三役で万全の危機管理体制を確保していたから自分がいなくても問題ないと開き直っています。2004年の中越地震の際には、陸自幕僚監部の宴会出席が発覚して厳しく批判されています。防衛省トップの危機意識の欠如こそが問題だということが分かっていない。彼を宰相候補ともてはやし、本人もその気になっているのを見ているこちらが恥ずかしくなりますよ」（自民党ベテラン議員）

ちなみに小泉の会食相手は岸田文雄元首相とその手下の木原誠二元官房副長官だった。菅元首相が引退した今となっては、小泉が後ろ盾に期待する2人である。高市おろしの密会だったとすれば、小泉防衛相の任務放棄も妙に説得力が増してくる。

連休が明けると、いよいよ高市首相肝いりの安全保障関連3文書の改定に向けた本格論戦がスタートする。野党にとって小泉防衛相はオイシ過ぎる攻撃材料だ。

「小泉純一郎の息子で人気者、奥さんが滝川クリステル、おしゃべりが達者ぐらいしか取りえのないのが進次郎さん。いまの日本にとって最難関ポストである防衛相がつとまるのかどうか、党内でも不安視する声は最初からありました」（全国紙デスク）

高市は、あえてライバルの小泉をさらしものにしようと防衛相に起用したのだろうが、次第に自分の足を引っ張る存在になってきた。暗雲漂う高市内閣である。（特命記者X）