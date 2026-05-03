4月16日のヤクルト-DeNA戦でオスナのバットが川上球審に直撃した4月16日に神宮球場で行われたヤクルト-DeNA（神宮）で、アクシデントが起きてしまった。打者がスイングした後のバットが球審を直撃し、そのまま退場。現役時代に中日でMVPに輝くなど3球団で名捕手として活躍した野球評論家の中尾孝義氏は、NPB史上初めて捕手用のヘルメットを装着した事でも有名だ。危険と隣り合わせのバッターボックス近辺の“リアル”を訊ねた。