アイドルグループ「テラテラ」の池本しおりが、4月28日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)5月5・12日合併号の「美女地図～私が主人公～」に登場した。 【写真】思わせぶりな笑顔に引き寄せられます “マンションの気になるあのコ”をテーマに魅惑の世界へ。フリルのついた白のトップスにグレーのスカートと清楚な服装で、思わせぶりな笑顔でドアを開けやかと思えば、ランジェリー姿では